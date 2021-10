Die Volkswagen-Aktie hat am Donnerstag nach einem verheißungsvollen Beginn erneut im Minus geschlossen. Am Freitag steht das Papier erneut unter Abgabedruck. Der Angriff auf die wichtige 200-Tage-Linie wurde damit vorerst vertagt.Trotz der guten News von BMW gibt es keinen Rückenwind für die gesamte Branche. Die VW-Aktie kann sich somit dem schwachen Gesamtmarkt nicht widersetzen und notiert erneut im Minus."Die zuletzt an dieser Stelle angestellte Abwärtsprognose hält weiter an. Neben dem intakten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...