"Wer seine berufliche Zukunft in einer modernen und serviceorientierten Verwaltung sieht, hat mit den aktuellen Ausschreibungen die Chance, Teil der österreichischen Finanzverwaltung zu werden!" so Finanzminister Gernot Blümel zum Start der aktuellen Jobausschreibungen. Rund 100 Stellen gibt es derzeit bundesweit an etwa 30 Standorten zu besetzen. Fast die Hälfte der Positionen sind im Finanzamt Österreich vakant, gefolgt vom Amt für Betrugsbekämpfung, dem Finanzamt für Großbetriebe und dem Zollamt Österreich. Der Prüfdienst für Lohnabgaben und Beiträge und die Zentralen Services suchen ebenfalls Bewerberinnen und Bewerber. Aktuell werden überwiegend Maturantinnen und Maturanten, aber auch Akademikerinnen und ...

