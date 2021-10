OQ Chemicals, ehemals Oxea, hat Force Majeure für verschiedene Produkte aus dem Standort Oberhausen erklärt. Grund dafür ist ein Problem mit einem Kompressor in einer Synthesegasanlage eines Zulieferers. Dadurch könne OQ Chemicals am Standort derzeit nur eingeschränkt mit Rohstoffen beliefert werden. In der Synthesegasanlage sei bei einer Routinekontrolle eine Leckage am Zylinderblock im Bereich der Ventile festgestellt worden, teilt das Unternehmen mit. Daher habe der Kompressor aus Sicherheitsgründen ...

