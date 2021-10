Varta-Discounter mit 12% Chance und 24% Abschlag

Nachdem sich die im MDAX und TecDAX gelistete Varta-Aktie (ISIN: DE000A0TGJ55) von Ende Juni 2021 bis zum 11. August 2021 von 130 Euro auf bis zu 165 Euro hocharbeiten konnte, stürzte der Aktienkurs nach unter den Expertenerwartungen liegenden Halbjahreszahlen wieder auf sein Niveau von Ende Juni ab. Nur von einer kurzen Erholung unterbrochen, setzte sich der Abschwung bei der Batteriehersteller-Aktie weiter fort. Doch seit dem Tagestief vom 20. September 2021 bei 110,30 Euro startete die Aktie eine deutliche Kurserholung.

Über die zukünftige Kursentwicklung der Varta-Aktie sind sich die Experten keineswegs einig. Für risikobereite Anleger, die sich der Meinung der DZ Bank-Experten anschließen wollen, die den Kursrutsch als übertrieben ansehen und die Aktie mit einem Kursziel von 145 Euro zum Kauf empfehlen, könnte nun ein günstiger Zeitpunkt für eine Investition in die Varta-Aktie gekommen sein.

Die Anlage-Idee:Für Anleger, die der Varta-Aktie bis zum Jahresende 2021 eine halbwegs stabile Kursentwicklung zutrauen, die aber auch bei einem Kursrückgang der Aktie positive Rendite erwirtschaften wollen, könnten als Alternative zum Aktienkauf eine Investition in Discount-Zertifikate interessant sein.

Discount-Zertifikate ermöglichen den verbilligten Einstieg in die Aktie und reduzieren das Risiko des direkten Aktienkaufs. Andererseits ist das Renditepotenzial der Discount-Zertifikate im Gegensatz zum unlimitierten Gewinnpotenzial des Aktieninvestments limitiert.

Die Funktionsweise:Wenn die Varta-Aktie am Bewertungstag des Zertifikates auf oder oberhalb des Caps, der den höchsten Auszahlungsbetrag des Zertifikates definiert, notiert, dann wird das Discount-Zertifikat am Laufzeitende mit seinem Höchstbetrag von 100 Euro zurückbezahlt.

Die Eckdaten:Beim Morgan Stanley-Discount-Zertifikat (ISIN: DE000MA8RVD0) auf die Varta-Aktie befindet sich der Cap bei 100 Euro. Bewertungstag ist der 17. Juni 2022, am 24. Juni 2022 wird das Zertifikat zurückbezahlt. Beim Varta-Aktienkurs von 117,65 Euro konnten Anleger das Zertifikat mit 89,61 Euro kaufen. Das Zertifikat ist somit um 23,83 Prozent billiger als die Aktie zu bekommen.

Die Chancen:Da Anleger das Zertifikat derzeit mit 89,61 Euro kaufen können, ermöglicht es in den nächsten neun Monaten einen Bruttoertrag von 11,59 Prozent (=16,70 Prozent pro Jahr), wenn sich der Aktienkurs am Bewertungstag oberhalb des Caps von 100 Euro befindet.

Die Risiken:Notiert die Varta-Aktie am Bewertungstag unterhalb des Caps von 100 Euro, dann wird das Zertifikat mit dem am Bewertungstag festgestellten Schlusskurs der Aktie zurückbezahlt. Wird der Aktienkurs an diesem Tag unterhalb des Kaufpreises des Zertifikates gebildet, also unterhalb von 89,61 Euro, dann wird das Investment einen Verlust verursachen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Varta-Aktien oder von Anlageprodukten auf Varta-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: zertifikatereport.de