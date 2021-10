Lord Stern bei Nationalbank-Konferenz über Geld- und Fiskalpolitik für einen wirkungsvollen Klimaschutz



Wien (APA-ots) - Im Rahmen einer von der Oesterreichischen Nationalbank (OeNB) und SUERF - The European Money and Finance Forum organisierten hochrangigen Veranstaltung diskutieren am 7. Oktober 2021 ausgewiesene Expertinnen und Experten zum aktuellen Stand der globalen und europäischen Maßnahmen zum Klimaschutz. OeNB-Gouverneur Robert Holzmann betont: "Für das Erreichen global vereinbarter Emissionsziele wird es entscheidend sein, wie wir Koalitionen bilden, welche politischen Maßnahmen wir wie kombinieren und ob wir die nötigen Aktivitäten in Europa und darüber hinaus koordinieren können."



Als Hauptredner dieser im virtuellen Format abgehaltenen Veranstaltung mit dem Titel "Climate protection: state of play, division of labor, steps forward" konnte Lord Nicholas Stern, Professor für Wirtschaft und Politik an der London School of Economics, gewonnen werden. Bereits vor 15 Jahren sorgte Nicholas Stern für weltweites Aufsehen, als er im sogenannten "Stern-Report" im Auftrag der britischen Regierung erstmals die wirtschaftlichen Folgen der globalen Erwärmung modellierte und zeigen konnte, dass beim Klimaschutz die Vorteile von energischem und raschem Handeln die wirtschaftlichen Kosten des Nichthandelns deutlich überwiegen. Im Jahr 2015 wurde Lord Nicholas Stern in den Räumen der OeNB der Schumpeter-Preis für innovative Leistungen auf dem Gebiet der Wirtschaft, der Politik und der Wirtschaftswissenschaften verliehen.

Neben Lord Stern diskutieren im Rahmen der Konferenz die für Klimaschutz zuständige österreichische Bundesministerin Leonore Gewessler, Vertreterinnen und Vertreter von internationalen Organisationen wie dem IWF, der Europäischen Kommission und der Deutschen Bundesbank sowie Persönlichkeiten der Privatwirtschaft wie Helmut List von AVL, Philip Hildebrand von BlackRock und Moritz Kraemer von CountryRisk.



Die Konferenz findet am 7. Oktober 2021 von 14:00 bis 17:00 Uhr in englischer Sprache statt und wird per webex übertragen. Für die Teilnahme an der Veranstaltung reicht eine einfache

Online-Registrierung auf der Website von SUERF - The European Money and Finance Forum:

https://www.suerf.org/OeNB-ClimateProtection



