Anders als die bis dato in Europa zugelassen Impfstoffe von Astrazeneca, BioNTech/Pfizer, Johnson & Johnson, bei denen es sich um Vektor- oder mRNA-Impfstoffe handelt, setzt Valneva auf die Entwicklung eines Totimpfstoffes im Kampf gegen Covid-19. Hier stehen im letzten Quartal des Jahres die entscheidenden Daten an. Interessierte Anleger sollten sich einen Termin vormerken.Die Unternehmensleitung von Valneva wird am 06. Oktober an der Guggenheim Vaccines and Infectious Disease Conference teilnehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...