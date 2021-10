Damit bietet PostAuto neu eine Alternative zum Bargeld in den meisten PostAuto-Regionen der Schweiz.Zürich - In knapp 2000 Postautos in der Schweiz kann seit heute, 1. Oktober 2021 das Billett getwintet werden. Damit bietet PostAuto neu eine Alternative zum Bargeld in den meisten PostAuto-Regionen der Schweiz, mit Ausnahme des Tessins und des Zürcher Verkehrsverbundes (ZVV). Mit Twint kann schnell, einfach und hygienisch das Ticket bezahlt werden. Wo früher Bargeld unerlässlich war...

Den vollständigen Artikel lesen ...