Der Elektronik-Auftragsfertiger Foxconn legt sich für seinen Einstieg ins Autogeschäft eine Fabrik in den USA zu. Die vor allem als Hersteller von Apple-Geräten bekannte Firma aus Taiwan will dem in Turbulenzen geratenen Elektroauto-Entwickler Lordstown Motors dessen Werk im US-Bundesstaat Ohio abkaufen. Der Preis soll bei 230 Millionen US-Dollar liegen (knapp 199 Millionen Euro), wie die Unternehmen in der Nacht zum Freitag mitteilten. Ein endgültiger Deal müsse allerdings noch ausgehandelt werden. Foxconn ...

