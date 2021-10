Die Grammer AG (ISIN: DE0005895403) expandiert auf dem chinesischen Automotive-Markt: Am 28. September 2021 eröffnete das Unternehmen einen neuen Produktionsstandort in der Wirtschaftsmetropole Shenyang. Das Werk fertigt hochwertige Mittelkonsolen, Armlehnen und weitere Innenraumkomponenten für Fahrzeuge eines europäischen Premiumherstellers. "Die Entscheidung für das neue Werk in Shenyang war eine Entscheidung für den Kunden, für kurze Wege, die Nutzung lokaler Ressourcen, schnelle Reaktionszeiten und damit für die Steigerung der Kundenzufriedenheit", sagte Thorsten Seehars, Vorstandsvorsitzender ...

