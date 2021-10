Neckarsulm (ots) -In der aktuellen Ausgabe der Öko-Test erzielen Produkte der Kaufland-Eigenmarken erneut Top-Ergebnisse. Mit dem K-take it veggie Bio veganer Sojagurt, dem K-Bio Rohrohrzucker und der reichhaltigen Pflegecreme von bevola erhielten gleich drei Produkte die Bestnote "sehr gut" und zählen damit zu den Testsiegern in den jeweiligen Kategorien.K-take it veggie Bio veganer Sojagurt: Im Test mit 22 veganen Joghurt-Alternativen überzeugte der Bio Sojagurt in den Kategorien Inhaltsstoffe und Sensorik mit Geschmack, Geruch und Konsistenz mit "sehr gut". Mit 1,39 Euro pro Becher ist das Kaufland-Produkt eines der günstigsten im Öko-Test.bevola reichhaltige Pflegecreme: Im Bereich der Allzweckcremes wurden 21 Produkte auf ihre Inhaltsstoffe getestet. Das Ergebnis: Die reichhaltige Pflegecreme von bevola weist laut Ökotest keinerlei bedenkliche Inhalts- oder Duftstoffe auf und ist mit 0,95 Euro pro Packung zudem eines der günstigsten Produkte. Die Creme mit Sheabutter pflegt die Haut glatt und geschmeidig und bewahrt sie vor dem Austrocknen. Die Hautverträglichkeit der Creme wurde in dermatologischen Tests bestätigt.K-Bio Rohrohrzucker: In seiner neuen Ausgabe nahm Öko-Test auch 45 Voll- und Rohrohrzucker unter die Lupe. Neben den Inhaltsstoffen richteten die Tester dabei ein besonderes Augenmerk auf die Anbaubedingungen und die Transparenz in der Lieferkette. Hier konnte der K-Bio Rohrohrzucker überzeugen und erhielt dafür das Gesamturteil "sehr gut". Der Preis von 0,98 Euro pro Packung ist darüber hinaus einer der günstigsten im Test.Der Rohrohrzucker der Kaufland-Eigenmarke enthält natürliche Karamell- und Bräunungsstoffe, die den Geschmack von Speisen und Getränken unterstreichen.Pressekontakt:Kaufland Unternehmenskommunikation, Alisa Götzinger, Rötelstraße35,74172 Neckarsulm, Telefon +49 7132 94-921487, presse@kaufland.deOriginal-Content von: Kaufland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/111476/5035015