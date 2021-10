Brüssel (ots/PRNewswire) -Telepo, Teil der Destiny Group - ein europäischer Anbieter von sicherer Cloud- und Geschäftskommunikation - nimmt Poly als strategischen Partner in sein Telepo Alliance Program auf. Das im Mai 2021 gestartete Alliance Program ist ein Programm, das ein Telepo-System und -Rahmenwerk bereitstellt, das es Anbietern ermöglicht, ihre Produkte mit den neuesten allgemein verfügbaren Telepo-Produkten und -Anwendungen zu vergleichen und zu validieren. Ziel des Programms ist es, ein starkes Partnernetzwerk von gleichgesinnten Technologieanbietern aufzubauen, und Poly war eine natürliche Wahl, um einer der ersten Partner zu sein, da viele Telepo-Dienstleister bereits Poly-Produkte verwenden. Darüber hinaus unterhält Poly eine enge Beziehung zu Destiny durch verschiedene Partnerschaften mit anderen Unternehmen innerhalb der Destiny-Gruppe wie Escaux in Belgien und Soluno in Schweden.Diese neue Allianz eröffnet die Möglichkeit, die Stärken und Netzwerke der jeweils anderen Seite im Bereich der Diensteanbieter zu nutzen. Darüber hinaus ergeben sich auch Chancen in bereits gesättigten Märkten wie den nordischen Ländern und den Benelux-Staaten sowie neues Potenzial für Telepo, Destiny und Poly in weniger gesättigten Voice/UC-Märkten in anderen Teilen von EMEA und APAC.Im Laufe der Zeit werden neben Headsets und Tischtelefonen auch immer mehr Poly-Geräte in die Telepo-Plattform integriert werden. Und Telepo-Anwendungen werden in die Poly+-Anwendungen integriert, um dem Endnutzer ein möglichst umfassendes Erlebnis zu bieten. Telepo ist auch Teil des Poly-Beta-Programms, was bedeutet, dass neue Geräte ab dem Zeitpunkt der Markteinführung getestet und in das Programm aufgenommen werden.Clint Edwards, Vizepräsident Solution Architecture Service Provider & Alliance Poly: "Wir freuen uns über diese Partnerschaft mit Telepo und die Möglichkeit, das Poly-Portfolio in das Telepo-Ökosystem einzubringen. Die gemeinsame Lösung wird es Telepo-basierten Service Providern in Regionen wie Nordeuropa, Südafrika, Japan, Neuseeland, Australien und Singapur ermöglichen, ihre Optionen für Telefone, Headsets und Video zu erweitern und die Vorteile des Poly-Portfolios und der branchenführenden Audio- und Video-Innovationen zu nutzen, um den Kunden in diesen Regionen überzeugende Lösungen anzubieten."Rami Houbby, Generaldirektor Telepo: "Dies ist eine wichtige Partnerschaft, die wir dem Telepo Alliance Programm hinzufügen, um unseren Service Providern zu helfen, ihre Angebote für ihre Kunden mit den erweiterten Audio- und Video-Innovationen von Poly zu bereichern. Die Unterstützung der Poly-Technologie durch Telepo wird es unseren Service Providern außerdem ermöglichen, nahtlose Migrationen in ihre Umgebungen durchzuführen und gleichzeitig die Investitionen ihrer Kunden zu schützen. Das ist eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten, und wir freuen uns sehr über die enge Zusammenarbeit mit Poly, um unseren Kunden ein optimales Erlebnis zu bieten."Für weitere InformationenVeerle Wijsgeer - PR-SchicksalE-Mail veerle.wijsgeer@destiny.beTel.: +32495580797Informationen zu DestinyDas ursprünglich belgische Unternehmen Destiny ist ein europäischer Marktführer und Innovator im Bereich der sicheren Cloud-Kommunikation, basierend auf seinen leistungsstarken und sicheren Mobile-First-Produkten und UCaaS. Destiny ermöglicht es +2 Millionen Geschäftsanwendern, zu kommunizieren, zusammenzuarbeiten und einen hervorragenden Kundenservice zu bieten. Das Unternehmen ermöglicht es Dienstanbietern, Vertriebspartnern und Endkunden sowie Drittanbietern, sich in ihrem Cloud-Ökosystem zu entfalten. Destiny, mit Hauptsitz in Brüssel, beschäftigt 700 Mitarbeiter in 7 europäischen Ländern und wird im Jahr 2021 voraussichtlich einen Jahresumsatz von fast 200 Millionen Euro erzielen. Destiny erwarb Telepo im Juni 2021.Für mehr Informationen: www.destiny.beInformationen zu PolyPoly (NYSE: POLY) stellt erstklassige Audio- und Videoprodukte her, damit Sie Ihr bestes Meeting abhalten können - überall, jederzeit und zu jeder Zeit. Unsere Headsets, Video- und Audiokonferenzprodukte, Tischtelefone, Analysesoftware und Dienstleistungen sind so gestaltet und entwickelt, dass sie Menschen mit unglaublicher Klarheit verbinden. Sie sind professionell, benutzerfreundlich und arbeiten nahtlos mit den besten Video- und Audiokonferenzdiensten zusammen. Mit Poly (Plantronics, Inc. - ehemals Plantronics und Polycom) sind Sie nicht nur einfach da, sondern Sie stehen heraus. Für weitere Informationen besuchen Sie www.Poly.com (http://www.poly.com/).Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1638933/Telepo_Poly.jpgOriginal-Content von: Destiny, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/158601/5035085