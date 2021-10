Kommunikationschef Peter N. Thier verlässt aufgrund unterschiedlicher Auffassungen über die künftige Kommunikationsstrategie die Erste Group per sofort. Der Leiter des Brand Managements der Erste Group, Mario Stadler, wird den Bereich in der Erste Holding interimistisch leiten. Christian Hromatka übernimmt die Rolle des Unternehmenssprechers für die Erste Group. Thier war 2020 nach knapp neun Jahren bei Austrian Airlines dem Ruf zurück in die Erste Group gefolgt, wo er 2007 bis 2012 die Kommunikation der Erste Bank geleitet hatte.

