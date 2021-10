Agrana startet die Verarbeitungssaison 2021 für Zuckerrüben. 2021 wurden in Österreich 38.600 ha Zuckerrüben angebaut. Für den Zuckerrübenanbau war der heurige Witterungsverlauf im Frühjahr mit feuchtkühlem Wetter sehr günstig. Agrana rechnet bei leicht höheren Zuckergehalten als in den Vorjahren mit einer durchschnittlichen Ernte. Die Rübenerträge werden heuer zwischen 78 und 80 Tonnen je Hektar erwartet (Vorjahr: 80). Im Vorjahr habe man in Österreich aus 2,1 Mio. Tonnen Rüben rund 285.000 Tonnen Zucker erzeugt. Für den Zuckerrübenanbau 2022 finden zwischen 5. Oktober und 5. November die Kontrahierungsversammlungen mit den Rübenbäuerinnen und Rübenbauern statt. Agrana bietet den Angaben ...

