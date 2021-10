DJ PTA-News: ERWE Immobilien AG: Belebung der Krefelder City

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Frankfurt (pta012/01.10.2021/11:23) - ...* Ehemaliges Ziellenbach-Haus weicht einem Neubau mit Mischnutzung * Mit erfolgreichem Technologieanbieter belebt ein wachstumsstarker Ankermieter das Quartier ganz neu * Positiver Effekt für die bilanzielle Bewertung des Objekts

Frankfurt/M., den 1. Oktober 2021. Das seit Jahren leerstehende Ziellenbach-Haus in der Krefelder City wird zu einem neuen Quartier aufgerichtet und erhält als Ankermieter ein bekanntes und erfolgreiches Unternehmen aus der Technologie- und Kommunikationsbranche.

Das gut 2.200 qm große Grundstück zwischen Klosterstraße und Friedrichstraße hatte über lange Zeit die Geschichte der Krefelder Innenstadt geprägt. Der neue Mieter, einer der führenden Telekommunikationsanbieter in Deutschland, wird nach Fertigstellung des Objekts in 2023 die Flächen schwerpunktmäßig im Bereich Customer Care und Operations nutzen. Das Unternehmen hat in dem neuen Quartier etwa die Hälfte der rund 8.500 qm neu entstehenden Flächen langfristig angemietet. Bei der Transaktion war BNP Paribas Real Estate als Vermittler und in beratender Funktion beteiligt.

Als Vermieter der Immobilie liefert die ERWE Immobilien AG (ISIN DE000A1X3WX6, WKN: A1X3WX), Frankfurt am Main, damit in der Krefelder Innenstadt ein weiteres Beispiel, wie man mit neuen Konzepten und Gebäuden bisher als problematisch geltende Innenstadtlagen wiederbelebt. Zuvor war bereits in direkter Nachbarschaft mit den City Colonaden eine Mischnutzungsimmobilie mit Park- und Kaufhaus sowie Büroflächen aufwendig revitalisiert und langfristig zu einem größeren Teil an die Stadt Krefeld vermietet worden, die dort verschiedene Behördenteile an einem Standort vereinigen konnte.

"Es ist wichtig, einen bedeutenden Mieter für die Krefelder City gewonnen zu haben", sagt ERWE-Vorstand Rüdiger Weitzel. "das Commitment eines wachstumsstarken Konzerns ist ein starkes Signal für die Innenstadt." "Das ist die nächste starke Botschaft für unsere Innenstadt - nach den Neubauten des Forums und der Wohnstätte sowie der geplanten Entwicklung hinter dem Hauptbahnhof. Wir sind froh, dass die lange bestehende Lücke im Herzen Krefelds nun so hochwertig geschlossen wird. Mit dem neuen Gebäude und den zusätzlichen Arbeitsplätzen ist eine klare Aufwertung verbunden, die der City insgesamt gut tun wird.", so Frank Meyer, Oberbürgermeister der Stadt Krefeld.

Die ERWE wird nach Abschluss der Planungsphase die Bauanträge stellen und geht davon aus, mit den Bauarbeiten Anfang des nächsten Jahres beginnen zu können. Mit dem Ab-riss des bestehenden Gebäudes wurde bereits begonnen. Für die noch zur Verfügung stehenden qm an Einzelhandels- und Gewerbeflächen im neuen Quartier verhandelt die ERWE derzeit mit weiteren Interessenten, zeitnahe Abschlüsse werden erwartet. Das Gesamtinvestment der ERWE für das neue Quartier beläuft sich auf rd. 28 Mio. Euro. Die Mittel der im Juli eingeworbenen Kapitalerhöhung werden hierfür teilweise eingesetzt.

Für den ERWE-Konzern bringt die erfolgreiche Vermietung einen positiven Effekt in der bilanziellen Bewertung des Objekts.

Die ERWE Immobilien AG konzentriert sich auf den Aufbau eines ertragsstarken Bestands an Mischnutzungsimmobilien in den Bereichen Büro, Service, Einzelhandel, Hotel und Wohnen. Bevorzugte Standorte sind aussichtsreiche innerstädtische Lagen in deutschen Großstädten und in ausschließlich "A"-Lagen kleinerer Städte und Kommunen. Akquiriert werden Immobilien, deren Wertsteigerungspotentiale durch neue Nutzungskonzepte nachhaltig ausgenutzt werden können, so dass ein renditestarker, werthaltiger Bestand mit deutlich steigenden Einnahmen entsteht. Das Unternehmen ist in Frankfurt im Regulierten Markt (Prime Standard) und an den Wertpapierbörsen in Frankfurt a. M. (XETRA), Berlin, Düsseldorf und Stuttgart im Freiverkehr (ISIN: DE000A1X3WX6) notiert.

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

german communications AG Jörg Bretschneider Milchstr. 6 B 20148 Hamburg T. +49-40-4688330, F. +49-40-46883340 presse@german-communications.com

ERWE Immobilien AG Hans-Christian Haas Herriotstraße 1 60528 Frankfurt T.+49-69-96 376 869-25, F. +49-69 96 376 869-30 h.haas@erwe-ag.com

(Ende)

Aussender: ERWE Immobilien AG Adresse: Herriotstraße 1, 60528 Frankfurt Land: Deutschland Ansprechpartner: Christian Hillermann Tel.: +49 69 96376869 23 E-Mail: c.hillermann@erwe-ag.com Website: www.erwe-ag.com

ISIN(s): DE000A1X3WX6 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin

[ Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1633080180630 ]

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

October 01, 2021 05:23 ET (09:23 GMT)