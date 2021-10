Am Freitag hat Coolblue seine Pläne für einen Börsengang an der Euronext Amsterdam vorgestellt. Der niederländische Elektronik-E-Commerce-Händler dürfte dabei höher bewertet werden als die MediaMarkt- und Saturn-Mutter Ceconomy. Auch, weil das Wachstum des Unternehmens zuletzt kräftig angezogen hatte.Im Geschäftsjahr 2020 setzte Coolblue knapp zwei Milliarden Euro um und damit 34 Prozent mehr als im Vorjahr. Dieses Tempo hielt das Unternehmen auch in den ersten sechs Monaten 2021: Die 1,2 Milliarden ...

