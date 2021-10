ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Danone auf "Sell" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Bei den anstehenden Quartalszahlen der europäischen Lebensmittel- und Konsumgüterhersteller dürfte im Fokus stehen, inwieweit die Unternehmen die Kostensteigerungen weiterleiten könnten, schrieb Analyst Guillaume Delmas in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. In Amerika dürfte die Geschäftsdynamik stark geblieben sein, in Europa und Asien eher durchwachsen. Das Quartal von Danone dürfte in etwa den Erwartungen entsprechen. Die Investoren konzentrierten sich aber bei den Franzosen auf die Jahreszahlen im Februar. Dann dürfte der neue Konzernchef auch die neue Strategie verkünden./ajx/ag



