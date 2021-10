ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Nestle auf "Buy" mit einem Kursziel von 130 Franken belassen. Bei den anstehenden Quartalszahlen der europäischen Lebensmittel- und Konsumgüterhersteller dürfte im Fokus stehen, inwieweit die Unternehmen die Kostensteigerungen weiterleiten könnten, schrieb Analyst Guillaume Delmas in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. In Amerika dürfte die Geschäftsdynamik stark geblieben sein, in Europa und Asien eher durchwachsen. Bei Nestle sollte die herausragende Preismacht der Schweizer bereits in deren Zahlen für das dritte Quartal zu erkennen sein./ajx/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2021 / 04:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2021 / 04:21 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: CH0038863350

