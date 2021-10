Der Energiekonzern will die Abschaltung bis Mitte 2022 anmelden. Es ist für EnBW ein weiterer Schritt in Richtung Klimaneutralität bis 2035.Die EnBW Energie Baden-Württemberg AG hat am Freitag angekündigt, bis spätestens Mitte 2022 den Block 7 des Rheinhafen-Dampfkraftwerks (RDK) zur Stilllegung anmelden zu wollen. Damit werde der Kohleausstieg des Energiekonzerns weiter fortgesetzt. Der Aufsichtsrat habe dem Vorhaben bereits zugestimmt. "Die geplante Stilllegung ist ein weiterer konsequenter Schritt zur Umsetzung der Nachhaltigkeitsziele der EnBW", erklärt Georg Stamatelopoulos, Vorstand für ...

