Berlin (ots) -Die Verkehrswende nimmt immer mehr Tempo auf - mit mobility.talk hat die Content-Agentur TeamOn nun ein neues Digital-Magazin gelauncht, das diese Wende begleitet und über alle Facetten der Mobilität berichtet. Auf www.mobility-talk.com liefert ein großes Team erfahrener Journalisten täglich News und Hintergründe, Services und Interviews, Newsletter und Podcasts zu allem, was Menschen bewegt.Was bringen bunte Radwege? Wie funktionieren automatisierte Parkhäuser? Und was ist bei der Wallbox-Förderung zu beachten? Das sind nur einige Fragen zum Thema Mobilität, die das Digital-Magazin mobility.talk zu seinem Start beantwortet.Herausgegeben wird das Magazin von TeamOn, einer Content-Agentur aus Berlin. "Uns fehlte einfach ein Magazin, das das Thema Mobilität ganzheitlich denkt", sagt Gründer Timon Saatmann: "Ein Magazin, das bei den Alltagstests nicht bloß zwischen E-Auto und Verbrenner unterscheidet. Das beim Thema Fernreisen nicht nur die billigsten Flüge auflistet und bei der Verkehrswende nicht über Verbote diskutiert, sondern über Lösungen." So entstand die Idee für mobility.talk (www.mobility-talk.com). Saatmann: "Die Autohersteller wandeln sich zum Mobilitätsdienstleister. Und während die etablierten Automedien noch eine Antwort darauf suchen, haben wir unsere Antwort auf diesen Wandel einfach umgesetzt."mobility.talk liefert täglich News und Hintergründe zu den spannenden Themen des Wandels. Die Redaktion und ein großes Netzwerk an freien Autoren denken Mobilität so ganzheitlich, wie sie ist: vom Luft- bis zum Schiffsverkehr, vom Lastenrad bis zur Straßenbahn, vom E-Scooter bis zu den Stadtentwicklern, die vor riesigen infrastrukturellen Herausforderungen stehen. Dabei vertrauen sie auf ihre langjährige Erfahrung und Expertise. Ein Großteil der Redaktion hat in der Vergangenheit mit motor-talk und dem mobile.de-Magazin bereits zwei relevante Themen-Portale mit Millionen-Reichweite aufgebaut. Redaktionsleiter Simon Pausch sammelte Erfahrung im Newsroom der WELT-Gruppe (Axel Springer Verlag)."Wir erzählen die Geschichten der neuen Mobilität und der Menschen dahinter mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln", so Saatmann: "In Texten und Bildern, in Videos und Podcasts, in Newslettern und Tweets. Wir wollen vor allem eines: in einen regelmäßigen Austausch kommen. Denn die Mobilität der Zukunft ist zu wichtig, um nicht darüber zu reden."Die TeamOn GmbH ist eine Content-Agentur mit Sitz in Berlin. 2019 gegründet, fokussiert sie vor allem Themen aus den Bereichen Mobilität und Sport.