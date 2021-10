Mit der Wahl von Axel Lehmann und Juan Colombas in den VR dürfte die Kompetenz bezüglich Risikomanagement auch im Verwaltungsrat gestärkt werden.Zürich - Die Ausarbeitung einer neuen Strategie für die Credit Suisse (CS) ist gemäss VR-Präsident António Horta-Osório auf Kurs. Er gehe weiterhin davon aus, dass die Strategie bis Ende des Jahres vorliegen werde, sagte Horta-Osório an einer ausserordentlichen Generalversammlung. Die CS-Aktionäre wählten am Freitag zwei neue Mitglieder in den Verwaltungsrat. «Wir haben erhebliche Fortschritte bei...

Den vollständigen Artikel lesen ...