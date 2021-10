Erfurt (ots) -Im Oktober treffen Jess und Ben Rapper Marteria und Rapperin Rote Mütze Raphi, sie besuchen den sagenumwobenen Graf Dracula in Rumänien und blicken hinter die Kulissen der Quiz-Show "Die beste Klasse Deutschlands". "KiKA LIVE" (KiKA) ist montags bis donnerstags und samstags um 20:00 Uhr bei KiKA und jederzeit auf kika-live.de und im KiKA-Player zu sehen.Jess besucht Rote Mütze Raphi in Hamburg am 5. OktoberDie rote Mütze ist ihr Markenzeichen - deshalb nennt sie sich Rote Mütze Raphi. Die Deutsch-Rapperin startet mit ihrer Musik gerade voll durch. Ihre erste Single "C'est la vie" wurde im Netz über eine Million Mal geklickt. Jess trifft die Newcomerin auf dem Reeperbahnfestival in Hamburg und begleitet sie bei ihrem Auftritt.Hinter den Kulissen bei "Die beste Klasse Deutschlands" am 7. OktoberEndlich geht es wieder los: "Die beste Klasse Deutschlands" kommt zurück und alles ist neu: neues Logo, neues Studio, neuer Standort, neues Moderations-Duo und neue Schulklassen. Jess schaut hinter die Kulissen, der ab jetzt in Erfurt produzierten Quiz-Show.Ben trifft Sally alias Carol aus Boss Baby 2 am 14. OktoberMit Sally, der wohl bekanntesten YouTube-Bäckerin Deutschlands, findet Ben heraus, wie man aus einer Fertigtorte ein köstliches Meisterwerk macht. Sally ist auch die deutsche Stimme der Rolle Carol aus Boss Baby 2 und erzählt worum es im Film geht.Ben trifft Materia am 18. OktoberSchon über 10 Jahre ist Deutsch-Rapper Marteria in der Musikszene unterwegs und wurde mit Songs wie "Lila Wolken" bekannt. Die Zeit der Lockdowns hat er für ein neues Album genutzt - entstanden sind Hymnen, die das Leben feiern. Ben trifft ihn zu einem Battle in einer Trampolinhalle.Auf Draculas Spuren am 27. und 28. OktoberKurz vor Halloween begeben sich Jess und Ben auf einen Roadtrip durch Rumänien, dem Land der Vampire. Hier erfahren sie alles über den Vampir-Aberglauben und wandeln auf den Spuren des historischen und literarischen Graf Dracula. Starke Nerven brauchen die beiden bei einer Übernachtung auf "Schloss Bran" - dem schaurigen Draculaschloss.Die Produktionen fanden unter Einhaltung der gültigen Pandemieschutzregelungen statt."KiKA LIVE", das Trend-, Star- und Popmagazin, zeigt KiKA montags bis donnerstags und samstags um 20:00 Uhr oder jederzeit auf kika-live.de (https://www.kika.de/kika-live/index.html) und im KiKA-Player. Verantwortliche Redakteurin ist Miriam Steinhoff.Weitere Informationen zu "KiKA LIVE", Fotos und Inhalte aller Einzelsendungen stehen unter kommunikation.kika.de bereit.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kommunikation@kika.dekommunikation.kika.deOriginal-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/5035326