DGAP-Ad-hoc: aifinyo AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

aifinyo AG beschließt Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht und öffentlichem Angebot zur Wachstumsfinanzierung



01.10.2021 / 13:17 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



aifinyo AG beschließt Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht und öffentlichem Angebot zur Wachstumsfinanzierung - Ausgabepreis von EUR 34,15 je Aktie

- 07.10.2021 - 20.10.2021 Bezugsfrist für Altaktionäre

- 12.10.2021 - 29.10.2021 öffentliches Angebot (Zeichnungsfrist)

- Erhöhung des Streubesitzes würde die Attraktivität der aifinyo-Aktie erhöhen Dresden, 01.10.2021 - Die aifinyo AG (ISIN: DE000A2G8XP9) wird im Oktober 2021 - vorbehaltlich der Genehmigung des Wertpapierprospektes durch die BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) - eine Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht für die Altaktionäre und öffentlichem Angebot durchführen. Altaktionären stehen bis zu 364.181 Aktien zur Zeichnung zu Verfügung. Darüber hinaus werden im Rahmen des öffentlichen Angebots bis zu 364.181 Aktien angeboten. Der Ausgabepreis wurde auf EUR 34,15 je Aktie festgelegt. Vom 07. Oktober bis 20. Oktober 2021 können bestehende Aktionäre der aifinyo ihr Bezugsrecht ausüben. Zudem besteht für sie die Möglichkeit, im Rahmen des Bezugsangebotes einen Wunsch auf einen Mehrbezug von Neuen Aktien anzumelden. Die Zeichnungsfrist im Rahmen des öffentlichen Angebots an den Börsen München und Frankfurt läuft vom 12. Oktober bis 29. Oktober 2021 - eine vorzeitige Schließung ist möglich. Der gebilligte Wertpapierprospekt wird auf aifinyo.de veröffentlicht werden. Mit dem Emissionserlös soll das organische und anorganische Wachstum forciert werden, um die Chancen im schnell wachsenden Smart Billment Markt konsequent zu nutzen. Gleichzeitig würde mit der Emission voraussichtlich die Attraktivität der aifinyo-Aktie erhöht werden, da Streubesitz und Handelsvolumen zunehmen würden. Die Aktie würde einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden und auch für institutionelle Investoren interessanter werden. Verantwortlich

aifinyo AG, John Alexander Rehmann (CMO)

Tiergartenstraße 8, 01219 Dresden

Tel.: 0351 / 896 933 10, E-Mail: presse@aifinyo.de

Kontakt Finanzmedien & Investor Relations

Fabian Lorenz

Tel.: 0221 / 29831588, E-Mail: ir@aifinyo.de Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:



Über aifinyo aifinyo ist der zuverlässige Smart-Finance-Partner für alle Wachstumsunternehmen, Freiberufler*innen und Gründer*innen, die schnell und unkompliziert Liquidität benötigen. Dafür betreibt die Tech-Company eine digitale Plattform für intelligente Finanzierungslösungen in den Bereichen Factoring, Finetrading, Leasing und Forderungsmanagement. So unterstützt aifinyo Unternehmer*innen ganz konkret in allen Phasen dabei, weiter zu wachsen und erfolgreich zu werden. Die Aktien der aifinyo AG (ISIN DE000A2G8XP9) sind seit Dezember 2018 im m:access, einem Marktsegment speziell für mittelständische Unternehmen innerhalb des Freiverkehrs der Börse München, gelistet. Die Tochtergesellschaft aifinyo finance GmbH ist ein von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) regulierter Finanzdienstleister und wird durch die Bundesbank und die BaFin beaufsichtigt. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.aifinyo.de 01.10.2021 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de