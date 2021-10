Nürnberg (ots) -- 7 Jurypreise und ein Publikumsaward: Deutscher Immobilienpreis kürt zum zweiten Mal die besten Immobilienfirmen- Imagewirksame Trophäe: Alle Gewinner bekommen Branding-Booster im Wert von 10.000 Euro für Markenaufbau- Eine Übersicht mit allen Siegern findet sich unter deutscher-immobilienpreis.de/preistraeger2021Die Gewinner des diesjährigen Deutschen Immobilienpreis (DIP) stehen fest. 7 Unternehmen konnten die renommierte Fachjury mit ihren innovativen Leistungen überzeugen. Erstmals hatten in diesem Jahr alle Nominierten die Möglichkeit, einen Pitch einzureichen, um sich bei der Jury noch einmal ins rechte Licht zu rücken. Der Gewinner der Kategorie "Haus der Herzen" wurde über ein Online-Voting bestimmt. Der Deutsche Immobilienpreis wurde 2020 von immowelt initiiert und wird in diesem Jahr zum 2. Mal verliehen.Das sind die Gewinner des Deutschen Immobilienpreises 2021:Verliehen wurden Preise in 8 Kategorien (inklusive Publikumspreis):- Makler des Jahres: BÖCKER-Wohnimmobilien GmbH- Commercial Player: REALOGIS Holding GmbH- Property Management: degewo AG- Local Hero: Kunz-Schulze-Ziegler-Kampmann-Ilaew GbR- Branchen-Pionier: EverReal GmbH- Best Brand: GAG Immobilien AG- Green Project: Bauverein der Elbgemeinden eG- Haus der Herzen: SchwörerHaus KGPersonalisierte Trophäe für die GewinnerAllen Siegern wird eine personalisierte Trophäe überreicht. Diese wurde eigens entworfen und besteht aus einem Bronzeguss mit Goldlack. Zusätzlich zu einem Branding-Booster mit Medialeistungen im Wert von 10.000 Euro werden alle Sieger in einer Anzeige in der Immobilien Zeitung präsentiert und erhalten eine Platzierung auf reichweitenstarken Social-Media-Kanälen von immowelt. Außerdem können alle Preisträger und Nominierten ihre Immobilienkompetenz mit exklusiven Siegeln digital und analog unterstreichen.Geballte Kompetenz in der 11-köpfigen JuryDie Jury für den Deutschen Immobilienpreis 2021 ist mit hochqualifizierten Experten aus verschiedenen Fachbereichen besetzt:- Axel Gedaschko: Präsident GdW- Larissa Lapschies: Geschäftsführerin der Immobilienjunioren GmbH- Inga Beyler: Geschäftsführende Gesellschafterin bei Bernd Heuer Karriere- Sun Jensch: Gesellschafterin bei DAPB - Deutsche Agentur für Politikberatung GmbH- Anke Pipke: Chefin vom Dienst Print Immobilien Zeitung- Wolfgang. D. Heckeler: Präsident VDIV- Dr.-Ing. Claudia Nagel: Geschäftsführerin und Co-Gründerin High Rise Ventures- Jürgen Engelberth: Vorstandsvorsitzender BVFI- Miriam Beul: Geschäftsführende Inhaberin der Netzwerkagentur für urbane Kommunikation Texte + Talks- Carolin Hegenbarth: Bundesgeschäftsführerin IVD- Georg Ortner: Immobilienexperte und Verkaufstrainer in der deutschen ImmobilienwirtschaftPressekontakt:immowelt GmbHNordostpark 3-590411 NürnbergBarbara Schmid+49 (0)911/520 25-808presse@immowelt.dewww.twitter.com/immoweltwww.facebook.com/immoweltOriginal-Content von: immowelt, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/24964/5035355