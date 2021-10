DJ MARKT-AUSBLICK/Mit US-Jobbericht könnte letzte Ausrede wegfallen

FRANKFURT (Dow Jones)--Eine wegweisende Woche steht DAX & Co bevor. Mit dem monatlichen US-Arbeitsmarkt-Bericht am Freitag wird eine zentrale Größe für die Politik der US-Notenbankpolitik vorgelegt. Sollte es zu einem deutlich stärkeren Aufbau von Arbeitsplätzen kommen, würde der Fed auch die letzte Ausrede wegbrechen, warum sie trotz Inflation noch immer an ihrer lockeren, weil krisenorientierten Politik festhält.

Denn allein aufgrund des Inflationsanstiegs hätte sie schon aktiver werden müssen. Da sie, anders als die EZB, auch ein Mandat für die Förderung von Arbeitsplätzen hat, war ihre bisherige Politik zumindest teilweise vertretbar. In Europa ist dem nicht so - hier scheint sich die EZB mittlerweile nicht mehr um die Bewahrung von Geldstabilität zu kümmern.

Giftcocktail für Börse - Gewinn und Bewertung gleichzeitig runter

Den Börsen droht damit der befürchtete Giftcocktail: Denn das globale Wachstum zeigt klare Zeichen einer Abschwächung der Nach-Corona-Erholung. Gleichzeitig schießt aber die Inflation nach oben und weckt Erinnerungen an die Stagflation der 1970er Jahre, als die Preise stiegen, obwohl das Wirtschaftswachstum erlahmt war. So zeigten die jüngsten Produzentenpreise der Industrie aus den Ländern Europas zweistellige Prozentsteigerungen bei den Input-Kosten der Industrie. Herausragend war Italien, wo das binnenländische Preisniveau um 13,8 Prozent zum Vorjahr explodiert ist.

Ob daran "nur" die steigenden Energiepreise schuld sind oder nicht, ist relativ irrelevant. Für Unternehmen stellt sich einzig die Frage, ob sie höhere Kosten in Form steigender Preise an die Konsumenten weiterreichen können. In vielen Bereichen ist aber die Preissensitivität der Abnehmer ausgereizt: Bildlich gesehen kann der frühere 100-Gramm-Schokoriegel nicht noch von 60 auf 30 Gramm reduziert werden, nur um denselben Preispunkt wie zuvor im Supermarktregal zu besetzen.

Können die Kosten nicht mehr weitergereicht werden, dann steigt entweder der Margendruck oder der Absatz sinkt. Wie man es auch dreht, die Unternehmensgewinne kommen unter Druck. Und das ist so ziemlich das letzte, was die Börsen gebrauchen können.

Börsen übernehmen den Job der Notenbanken - Renditesprung droht

Denn die marktweite Inflation treibt auch die Anleiherenditen nach oben. Wie von den ökonomischen Lehrbüchern erhofft, übernehmen damit die Marktkräfte eine Regulierungsfunktion, vor deren Konsequenzen vor allem die EZB zurückschreckt. Denn steigende Inflation muss nun einmal mit erhöhten Zinsen bekämpft werden.

In den USA notieren die 10-jährigen Treasurys derzeit um 1,50 Prozent. Die Marke bei 1,55 Prozent stellt noch einen historischen Widerstand dar und bremst - kurzfristig. Sollten aber auch noch bessere US-Arbeitsmarktdaten zur Inflation hinzukommen, dürfte es einen Sprung darüber geben. Sorgen macht Marktprofis hier vor allem der Blick auf die längerfristigen Inflationserwartungen: Die 5-Jahres-Erwartung ist mittlerweile auf 2,23 Prozent gestiegen. Dort verharrt sie seit einigen Wochen "gespannt wie eine Sprungfeder" in einer engen Seitwärtsbewegung.

Sollte sie sich ihre Bahn nach oben brechen, könnte sie in einen - für die USA völlig normalen - Bereich um 2,5 bis 3,0 Prozent vordringen. Die korrespondierende Reaktion am Rentenmarkt dürfte ein Sprung der 10-jährigen Renditen in den Bereich um 1,80 Prozent sein. Indes, mit einer derartigen Rendite-Explosion könnte der Aktienmarkt nicht umgehen.

Aktien würden damit gleich doppelt in die Zange genommen: Schließlich führen steigende Renditen zu sinkenden Aktienbewertungen, so wie bei der populären Kennzahl Kurs-Gewinn-Verhältnis. Diese sinkenden Bewertungen würden dann auf wegen des Margendrucks fallende Gewinnerwartungen treffen. Unter dem Strich ginge der Aktienkurs Richtung Süden.

Märchenstunde bei Notenbanken: Inflation "temporär"

Eine letzte Hoffnung für die Aktienmärkte wäre, wenn der Anstieg der Inflation wirklich nur "temporär" ist. Das hört man aber nur noch von Fed und EZB, um ihre Nullzinspolitik zu rechtfertigen. An Wall Street wird Fed-Chef Jerome Powells Aussage vom Inflationssprung als "transitory" eher als "running joke" bezeichnet. Vor allem aufgrund der fehlenden Definition, wie lange "temporär" eigentlich bedeutet: Powell selbst sieht die inflationstreibenden Faktoren mittlerweile bis in den nächsten Sommer anhalten. Die jüngsten Verbraucherpreise (CPI) der USA lagen aber bei 5,3 Prozent - Aktienanlegern dürfte daher schwindlig werden bei dem Gedanken, dass dieser Zustand ohne Gegenwehr noch fast ein Jahr anhalten werde.

Schlimmer aber ist die Lage in Europa: Die Tatenlosigkeit der EZB angesichts der Inflationsentwicklung nimmt allmählich groteske Züge an und zeigt, dass die Zentralbank ihre Hauptaufgabe eher in der Finanzierung überschuldeter Staaten der Eurozone sieht. Denn aktuell klettert die EU-Inflation um 3,4 Prozent, Europa-Volkswirtin Ulrike Kastens von der DWS erwartet sie in den kommenden Monaten in Richtung 4 Prozent gehen. In Deutschland sprangen die Preise schon jetzt um 4,1 Prozent. All das, während eine EZB gleichzeitig den Zins unter Null hält und zudem noch Anleihen aufkauft.

Warnung vor verstetigtem Inflationsanstieg

Auch die EZB-Begründung stützt sich auf eine "temporäre" Inflation. Doch selbst die Chef-Ökonomin der Weltbank, Carmen Reinhart, misstraut diesen Beschwichtigungen: "Die Inflation wird dauerhafter sein", warnt sie im Interview mit der NZZ. Die Notenbanken würden ständig die gleichen Fehler wiederholen, nämlich negative Schocks als vorübergehend und positive als dauerhaft zu betrachten. Als Folge werde dann - wie jetzt - viel zu spät aus Stützungsmaßnahmen ausgestiegen.

Noch deutlicher werden Marktakteure wie Dieter Falke von Quant Capital Management: Er spricht von dem "Märchen vom Basiseffekt", mit dem die Notenbanken ihre Politik begründen. "Die Erzählung dahinter lautet dann: Keine Angst vor Inflation, es handelt sich nur um kurzfristige Einmaleffekte, bald ist wieder alles gut. Doch das stimmt nicht. Die Indikatoren deuten auf eine Beschleunigung wie auch eine Verstetigung der Inflation hin."

Der einzige Einmaleffekt sei die gesenkte Mehrwertsteuer gewesen, aber Lieferengpässe und steigende Energiekosten zählten nicht dazu. Dies zeigten die Produzentenpreise, so das Plus von 12 Prozent in Deutschland im August und bei den Importpreisen sogar um 16,5 Prozent. "Wer heute noch von Einmaleffekten spricht oder deutlich zurückgehende Inflationsraten zum kommenden Jahreswechsel erwartet, ist ein Träumer", sagt Falke: Die Geldentwertung sei zurück.

US-Arbeitsmarkt-Bericht mit hohem Überraschungspotenzial

Das Kartenhaus des billigen Geldes könnte daher einbrechen, sobald ihm starke US-Arbeitsmarktdaten auch die letzte Begründung entziehen. Selbst die EZB könnte sich nicht zu lange gegen eine restriktivere Fed-Politik wehren. Ob das bereits am kommenden Freitag mit den September-Arbeitsmarktdaten oder in den nächsten Monaten der Fall sein wird, ist noch offen.

Aktuell gibt es große Schätzunsicherheiten bei den Zahlen: Zum einen, weil Analysten den Effekt der ausgelaufenen Sonderzahlungen für US-Arbeitslose aus dem Cares-Act unterschätzen. Das halbe Land hat sich im September auf Job-Suche begeben, nachdem diese zusätzlichen 1.200 Dollar pro Monat per Ende August weggebrochen sind.

Dazu kommen optimistische Arbeitgeber mit großen, blockweisen Einstellungsplänen. So will Wal-Mart bis Weihnachten 150.000 neue Vollzeit-Stellen bei sich und weitere 20.000 in seiner Lieferkette schaffen. Die genaue kalendarische Zuweisung zu monatlichen Arbeitsmarktdaten ist aber schwer. Große Diskrepanzen zwischen Schätzungen und tatsächlichen Zahlen sind damit vorprogrammiert.

Erste Indikationen für den Monatsbericht wird es am Dienstag geben: Dann wird der ISM-Index für den Service-Bereich vorgelegt. Er enthält eine Job-Komponente, die über das Momentum des Arbeitsplatzaufbaus in den USA informiert.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mod/raz

(END) Dow Jones Newswires

October 01, 2021 07:35 ET (11:35 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.