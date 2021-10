Merck & Co hat womöglich einen weiteren wichtigen Meilenstein im Kampf gegen die Corona-Pandemie erreicht. Dem Vernehmen nach konnte das potenzielle Corona-Mittel Molnupiravir überzeugende Ergebnisse abliefern, Merck & Co strebt nun die Notfallzulassung in den USA an. Ein Nackenschlag für Regeneron sowie die Impfstoff-Hersteller wie Moderna, BioNTech und Co.Unter den Corona-Medikamenten wusste bis dato allen voran Regeneron mit seinem Antikörper-Cocktail zu überzeugen. Aus dem Hause Merck ...

