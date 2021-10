Dongying, China (ots/PRNewswire) -Die dreitägige 14. China (Dongying) International Petroleum and Petrochemical Equipment & Technology Exhibition in Dongying, Provinz Shandong, wurde am 29. September erfolgreich abgeschlossen.Das Informationsbüro der Volksregierung von Dongying erklärte, dass das Thema dieser Ausstellung "A Connected World Driven by Innovation" sei. Während der Veranstaltung wurden Vereinbarungen im Gesamtwert von 4,16 Milliarden Yuan getroffen und 262 ausländische und 297 inländische Handelsverträge (Absichtserklärungen) unterzeichnet. Mehr als 1.300 Aussteller wurden von dieser umfassenden Cloud-Messe angezogen, die mehr als 17.000 Produkte in 18 Kategorien präsentierten. Dazu gehörten Ölbohrgeräte, Explorationsgeräte sowie Sammel- und Übertragungsgeräte. Die Gesamtzahl der Besuche lag bei über 270.000.Mit der neuen und umfassenden Online-Cloud-Ausstellungsplattform wurden die Möglichkeiten der Cloud-Darstellung, der Cloud-Umleitung, der Cloud-Interaktion und der Cloud-Verhandlung voll ausgeschöpft, wodurch das Ausstellungsniveau und der Servicestandard neue Höhen erreichten. Die Ausstellung umfasste spezielle Ausstellungsbereiche, in denen die wachsenden Trends und die neuesten Entwicklungen in der digitalen Ölexploration, der Ausrüstungsherstellung sowie der Erdöl- und petrochemischen Industrie in einer hochmodernen, dreidimensionalen Präsentation vorgestellt wurden. 234 neue Produkte und 181 neue Technologien wurden vorgestellt, wobei umfassende Servicetechnologien für die Erschließung von Ölfeldern, wie die Öl- und Gasexploration und integrierte Bohrpakete, im Mittelpunkt standen.In den vergangenen 14 Jahren hat die jährlich stattfindende China (Dongying) International Petroleum and Petrochemical Equipment & Technology Exhibition mehr als 7.400 Aussteller und über 970.000 Besucher angezogen. Sie hat den Abschluss von 1.796 Außenhandelsverträgen und -vereinbarungen mit mehr als 70 Ländern und Regionen ermöglicht und ist damit zu einer treibenden Kraft für die Umgestaltung und Entwicklung der Industrie in Dongying geworden. Sie ist ein Wachstumsmotor für die Erdölindustrie, ein Schaufenster für die Öffentlichkeit und ein Indikator für neue Entwicklungen in der globalen Erdölindustrie.Dongying liegt bekanntlich im Zentrum des Deltas des Gelben Flusses, einer für die Ölförderung in China wichtigen Stadt. Die Erdölindustrie, der wichtigste Industriezweig in Dongying, verfügt über eine nahezu vollständige Industriekette, die Forschung und Entwicklung, Herstellung, Dienstleistungen sowie den nationalen und internationalen Handel umfasst. Die Stadt ist heute das Zentrum für die Herstellung von Erdölprodukten in China.Links für Bildanhänge:Link http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=402659Bildunterschrift: Die 14. China (Dongying) International Petroleum and Petrochemical Equipment & Technology Exhibition wurde am 27. September eröffnet.Link http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=402665Bildunterschrift: Ein Aussteller stellt Produkte im Live-Streaming-Raum auf der 14. China (Dongying) International Petroleum and Petrochemical Equipment & Technology Exhibition vorLink http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=402666Bildunterschrift: Ein Montagearbeiter ist damit beschäftigt, Aufträge im Kerui High-End Petroleum Equipment Industrial Park, Dongying, Shandong, zu erledigenLink http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=402667Bildunterschrift: Ein Techniker verarbeitet Aufträge in einer Werkstatt von Shandong Yonglijinggong Petroleum Equipment Co., Ltd.Pressekontakt:Frau ZhangTel.: +86-10-63074558Original-Content von: Information Office of the People's Government of Dongying, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/158990/5035446