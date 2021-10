DGAP-Ad-hoc: CytoTools AG / Schlagwort(e): Personalie

CytoTools AG: Neuer Aufsichtsrat



01.10.2021 / 14:20 CET/CEST

Ad hoc CytoTools AG

Die in der gestrigen Hauptversammlung neu gewählten Aufsichtsratsmitglieder der CytoTools AG, ISIN DE000A0KFRJ1, haben in der gestrigen Aufsichtsratssitzung Arne Björn Segler zum Aufsichtsratsvorsitzenden und Ralph Bieneck zum stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden gewählt. Der Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung die bisherigen Vorstandsmitglieder Dr. Marc-Andre Freyberg und Dr. Dirk Kaiser aus wichtigem Grund mit sofortiger Wirkung abberufen und Herrn Dr. Bruno Rosen zum Vorstand der CytoTools AG mit sofortiger Wirkung bestellt.

Darmstadt, 01.10.2021

Kontakt:Ralph Bieneckstellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender