"Sorry, out of use" - es sind diese vier Worte, die Briten derzeit Sorgenfalten ins Gesicht treiben. Direkt angebracht an den Zapfsäulen der Tankstellen sorgen sie für zunehmende Frustration. Und Wut. Immer öfter sorgen größere, von der Straße aus sichtbare Schilder mit dem Hinweis "no petrol" dafür, dass Autofahrer gar nicht erst vom Gas gehen, sondern einfach weiterfahren. Neun von zehn Tankstellen in Großbritannien haben kein Benzin mehr, keinen Diesel, sind leer getankt. Krankenpfleger können ...

Den vollständigen Artikel lesen ...