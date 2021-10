DJ Merkel trifft Papst Franziskus und Draghi in Rom

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wird Papst Franziskus und den italienischen Ministerpräsidenten Mario Draghi in Rom treffen. Das kündigte Regierungssprecher Steffen Seibert an. Merkel werde am kommenden Donnerstag von Papst Franziskus zu einer Privataudienz empfangen. Zudem sei ein Arbeitsmittagessen mit dem italienischen Ministerpräsidenten Mario Draghi geplant.

"Im Mittelpunkt der Gespräche mit Ministerpräsident Draghi stehen aktuelle internationale sowie europapolitische Themen", sagte Seibert. Im Anschluss an das Treffen werde es eine Pressekonferenz geben. Am späten Nachmittag werde Merkel dann gemeinsam mit Papst Franziskus an der Abschlussveranstaltung des diesjährigen Friedenstreffens von Sant'Egidio teilnehmen und dort eine Rede halten.

October 01, 2021

