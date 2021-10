DJ TAGESVORSCHAU/Sonntag, 3. Oktober, und Montag, 4. Oktober

=== S O N N T A G, 3. Oktober 2021 10:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Teilnahme an den Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit, Halle 18:30 DE/Sondierungsgespräche von CDU/CSU und FDP, Berlin - DE/Sondierungsgespräche von SPD und FDP, Berlin - DE/Sondierungsgespräche von Bündnis 90/Die Grünen und SPD, Berlin M O N T A G, 4. Oktober 2021 *** 08:30 CH/Verbraucherpreise September PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+1,1% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/+0,9% gg Vj 10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland Oktober 11:00 DE/ZVEI - Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie (ZVEI), Online-PK zu Forderungen der Elektro- und Digitalindustrie an die künftige Bundesregierung *** 11:30 SE/Bekanntgabe Nobelpreis für Medizin, Stockholm 11:30 DE/Joh. Berenberg, Gossler & Co KG, Webkonferenz mit Chefvolkswirt Schmieding zum Ausblick auf Konjunktur und Finanzmärkte im vierten Quartal 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin *** 15:00 EU/Treffen der Eurogruppe; ca 19:00 PK, Luxemburg *** 16:00 US/Auftragseingang Industrie August PROGNOSE: +1,0% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm *** - AT/Opec und Nicht-Opec-Länder (Opec+), Ministertreffen (via Videokonferenz) - Börsenfeiertag China ===

