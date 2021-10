In der zweiten Folge des einfach börse Podcasts beschäftigen sich die AKTIONÄR-Redakteure Tim Temp und Benjamin Heimlich mit langfristigem Investieren an der Börse. Dabei gehen sie der Frage nach, was "langfristig" überhaupt bedeutet, sprechen über Aktien, bei denen sich ein langer Atem gelohnt hat, und verraten, wieso sie Fans von Renditedreiecken sind.Zur Podcast-Übersichteinfach börse ist der Podcast für Börsen-Neueinsteiger. Einfach und verständlich erklären die AKTIONÄR-Redakteure Benjamin ...

Den vollständigen Artikel lesen ...