Rechtsstreit zwischen Siemens Energy und General Electric beigelegt

Werbung



Zwischen der Siemens Tochter Siemens Energy AG und dem US-amerikanischen Mischkonzern General Electric herrschte seit Anfang 2021 ein Rechtsstreit. Das US-Unternehmen warf Siemens Energy vor, illegale Wettbewerbsvorteile genutzt zu haben. Nun nimmt die Situation eine überraschende Wende.



Im Januar dieses Jahres klagte das in Boston ansässige US-Unternehmen General Electric gegen den deutschen Turbinenhersteller Siemens Energy. Anlass der Klage war laut dem Siemens-Konkurrenten die Nutzung illegaler Wettbewerbsvorteile gegen General Electric, bei einem Großauftrag eines US-Regionalversorgers.

Laut General Electric hätte diese Methode der Siemens Energy AG weitere Aufträge im Wert von mehr als einer Milliarde US-Dollar eingebracht.

Die Siemens Tochter hätte wohl vertrauliche Unterlagen von einem Mitarbeiter der Dominion Energy AG, dem Auftraggeber des Deals bei welchem Siemens Energy und General Electric im Wettbewerb miteinander standen, erhalten.

General Electric forderte somit eine Geldstrafe in Milliardenhöhe für den Konkurrenten Siemens Energy, damals eine Hiobsbotschaft für das Unternehmen. Tatsächlich räumte Siemens Energy den Sachverhalt ein, allerdings betonte das Unternehmen den Fall bezüglich Dominion selbst aufgedeckt zu haben.

Aus neuesten Berichten der beiden Unternehmen geht allerdings hervor, dass beide Konfliktparteien ihrem Rechtsstreit beigelegt haben, offizielle Gründe hierfür gibt es noch nicht. Die Unternehmen teilten am Donnerstagabend mit, sich innerhalb eines verbindlichen Vertrags geeinigt zu haben.





Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC





Hier geht's zur Homepage von HSBC





Interesse an einer täglichen Zustellung unseres Newsletters?