Der ISM-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe in den USA stieg im September auf 61,10 (Juli: 59,9) und übertraf damit den zweiten Monat in Folge die Erwartungen der Analysten von 59,5. Der jüngste Wert deutet auf eine der stärksten Expansionsraten seit 1983 hin, die durch solide Zuwächse bei der Produktion und den Auftragseingängen sowie einen leichten Aufschwung bei der Beschäftigung begünstigt wurde. Bezahlte Preise: 81,1 vs. 78,5 erwartet (vorher 79,3) Beschäftigung: 50,2 vs. 49,0 ...

