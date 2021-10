US-Dollar korrigiert am Freitag trotz US-Daten nach unten - AUD/USD hält sich oberhalb des Schlüsselbereichs von 0,7220 - Der AUD/USD stieg am Freitag weiter an, unterstützt von einem schwächeren Greenback, und erreichte ein Drei-Tages-Hoch bei 0,7273, bevor er nach dem ISM-Bericht auf 0,7255 zurückfiel. US-Daten helfen dem USD Die US-Wirtschaftsdaten ...

