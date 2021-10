Guangzhou, China (ots/PRNewswire) -Der Huangpu-Bezirk in Guangzhou, Südchina, in der Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area (GBA) unter dem Beinamen "die Perle im Norden" bekannt, veröffentlichte am 1. Oktober sein neuestes Werbevideo "Enjoy the Wonderful Huangpu".Das Video der Werbeabteilung des Huangpu-Distriktkomitees, das auf Außenbildschirmen internationaler Sehenswürdigkeiten wie dem New Yorker Times Square in den Vereinigten Staaten und dem Printemps in Paris gezeigt wird, präsentiert der Welt ein weltoffenes Zentrum hochwertiger Entwicklung, eine Region, in der die technische Innovation floriert und eine Stadt mit hoher Lebensqualität.In der GBA wird eine neue Runde der Öffnung auf hohem Niveau eingeläutet. Das innovative Huangpu dient der internationalen Gemeinschaft als Schaufenster, durch das sie die Öffnung Chinas und die internationale Zusammenarbeit beobachten kann. Dank seiner Standortvorteile, der starken industriellen Basis, der systematischen Innovation, dem Ökosystem von Unternehmern und seiner Maßnahmen, um neue Talente anzuziehen, haben sich in Huangpu fast 200 der weltweit führenden 500 Unternehmen niedergelassen."Huangpu ist ein erfolgreiches Beispiel für die Reform und Öffnung Chinas; die hier angesiedelten Unternehmen sind Weltklasse und kreieren einen starken Clustereffekt. Es ist ein idealer Ort für Investitionen", lobten die Führungskräfte der Unternehmen auf einer Sitzung, die kürzlich parallel zur Jahreskonferenz 2021 für Investitionen multinationaler Unternehmen in Guangdong in der Sino-Singapore Knowledge City in Huangpu stattfand.Huangpu steht ganz vorne bei der Öffnung Chinas zum Weltmarkt. Es ist eine der ersten Regionen des Landes, in der multinationale Unternehmen investieren, und es weist auch die höchste Konzentration von Multinationalen auf. Der jahrtausendealte Hafen von Huangpu war hundert Jahre lang der einzige Frachthafen in China. 1984 wurde Guangzhou zur ersten offenen Stadt an der Küste des Landes und der Guangzhou Development District zur ersten nationalen Wirtschafts- und Technologieentwicklungszone in China. Heute ist es für Guangzhou das wichtigste Gebiet für die Entwicklung der Realwirtschaft und strategischer aufstrebender Industrien sowie die Innovationsquelle der GBA, die mit einem Produktionswert des verarbeitenden Gewerbes von über einer Billion Yuan an die Spitze des Landes strebt.Mit seinem außergewöhnlichen historischen Charme, seiner Offenheit und Innovationskraft und seiner Lebensqualität übt Huangpu eine starke Anziehungskraft aus. "Huangpu ist eines der lebenswertesten Stadtgebiete in China. Gäste aus aller Welt sind herzlich willkommen und können hier gemeinsam mit uns die Schönheiten der Stadt erleben", sagte der Leiter der Werbeabteilung.Pressekontakt:Frau MengTel.: +86-10-63074558Original-Content von: The Publicity Department of Huangpu District Committee, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/158992/5035633