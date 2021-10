Bei den Impfstoffen gegen Covid-19 war das Biotechnologieunternehmen eines der ersten, dass einen wirksamen und zuverlässigen Wirkstoff entwickelte - die Aktie schoss in die Höhe. Doch BioNTech forscht auch in anderen Bereichen und es gibt gute Neuigkeiten in der Krebstherapie. Dennoch fällt die Aktie zum Ende der Woche auf 200 Euro. Krebspatient behandelt Ein wichtiges Forschungsfeld vom Biotechnologieunternehmen mit Sitz in Mainz ist die Krebstherapie. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...