In der Serie "5 Dinge, ohne die ich nicht arbeiten kann" fragen wir Webworker, worauf sie im Job nicht verzichten können. Heute zu Gast: Dari Shechter von Mindspace. Dari Shechter ist VP Creation and Design bei Mindspace und für das Interior Design der 32 Standorte weltweit verantwortlich. Sie arbeitet seit über acht Jahren für das Unternehmen, davon sechs in ihrer jetzigen Position sowie zwei als Community und Marketing Director. Dari war außerdem Dozentin an der Bezalel Art and Design Academy. Sie engagiert sich für andere weibliche Führungskräfte und hat ...

Den vollständigen Artikel lesen ...