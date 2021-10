Shenzhen, China (ots/PRNewswire) -Am 24. September wurde der Phone Cage Fold P10 von SmallRig der Öffentlichkeit vorgestellt. Er vereint eine Reihe von Funktionen, die Kreativen dabei helfen, in einer Vielzahl von Aufnahmeszenarien eine Leistung auf professionellem Niveau zu erzielen - von Aufnahmen aus niedrigen Winkeln bis hin zu komplexen Schwenks und Kamerafahrten - und gibt auch Ihnen die Gewissheit, dass Sie die gewünschte Aufnahme machen, wenn Sie sie am meisten brauchen..Phone Cage Fold P10 für Videoaufnahmen von SmallRigKompatibilität - Mit einer verstellbaren Klemme für alle iPhones und die meisten Mobiltelefone von 63 mm bis 98 mm und bis zu 12 mm Dicke.Flexibilität - Mit mehreren Standard-Gewindebohrungen und einem Shoe-Mount für die Befestigung von externem Zubehör wie Mikrofonen, LED-Leuchten, Griffen und Stativen.Bedienbarkeit - Ermöglicht die drahtlose Bedienung Ihres Smartphones zum Aufnehmen von Fotos und Videos. (Hinweis: Die drahtlosen Steuerungsfunktionen sind nicht mit Samsung-Telefonen kompatibel).Vielseitigkeit - Die Option, zwei Smartphones anzuschließen, von denen eines Fotos und das andere gleichzeitig Videos aufnimmt, ermöglicht die Aufnahme von Inhalten in einem einzigen Durchgang, was den Zeitaufwand für die Aufnahmen verringert.Portabilität - Eingebaute faltbare Griffe, die sich auf die Größe eines Mobiltelefons zusammenfalten lassen und leicht in die Tasche gesteckt werden können. Die Silikongriffe sind frostsicher und rutschfest und bieten einen angenehmen Griff.Schutz - Die Handyklemme wird mit Gummipads geliefert, die Ihre Geräte schützen, Halt bieten und ein Verrutschen verhindern.Preise und VerfügbarkeitDer Phone Cage Fold P10 3111 für Videoaufnahmen von SmallRig (https://www.smallrig.com/smallrig-fold-p10-phone-cage-for-videography-3111.html) ist seit dem 24. September weltweit erhältlich.Preisempfehlung: $ 54,90 (GST enthalten, Einfuhrsteuer kann anfallen)Informationen zu SmallRigSmallRig wurde im Jahr 2012 gegründet und entwickelt komplette Zubehörlösungen für die Erstellung von Inhalten mit Kameras, Gimbals und Mobiltelefonen. Unser Zubehör wird in den Bereichen Live-Broadcasting, Vlog, professionelle Videoproduktion und anderen Bereichen eingesetzt und von über zwei Millionen Kreativen weltweit unterstützt. SmallRig führte als erste in der Branche das User CoDesign (UCD)-Modell und das DreamRig-Programm ein, um gemeinsam mit Kreativen aus aller Welt Modelle zu entwerfen und damit ihre großen Träume umsetzbar zu machen.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1639912/image_5011442_43108457.jpgPressekontakt:Liyuan Wei+86-14715597267weiliyuan@smallrig.comOriginal-Content von: SmallRig, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/145936/5035653