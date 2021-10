(shareribs.com) London 01.10.2021 - Der US-Dollar bewegt sich am Freitag nach unten, was eine Gegenbewegung des Goldpreises erlaubt. Die Feinunze notiert wieder über der Marke von 1.750 USD. In den vergangenen Handelstagen zeigte sich bei Gold eine Stabilisierung. Das gelbe Metall wurde gestützt von der anziehenden Inflation und den wachsenden Sorgen über die Konjunktur.In China wurden in dieser Woche ...

