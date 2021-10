EQS Group-Ad-hoc: HBM Healthcare Investments AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

HBM Healthcare Investments erzielt Wertsteigerung von 12.6 Prozent im ersten Semester des Geschäftsjahrs 2021/2022



01.10.2021 / 17:46 CET/CEST

Das Nettovermögen der HBM Healthcare Investments stieg in der ersten Hälfte des Geschäftsjahrs 2021/2022 dank der ausgezeichneten Wertentwicklung der börsenkotierten Beteiligung an der chinesischen Cathay Biotech und Beiträgen aus dem Portfolio der privaten Unternehmen weiter an. Der innere Wert je Aktie (NAV) erhöhte sich um 12.6 Prozent auf CHF 335.64 per 30. September 2021. Der Aktienkurs stieg um 6 Prozent. Auf Grundlage dieser Eckwerte erwartet HBM Healthcare Investments für das erste Halbjahr einen Gewinn von rund CHF 270 Millionen. In der gleichen Periode des Vorjahrs resultierte ein Gewinn von CHF 441 Millionen. Bei den vorliegenden Zahlen handelt es sich um das vorläufige Ergebnis auf Grundlage des derzeitigen Stands der Abschlussarbeiten. Das definitive Ergebnis wird mit dem Halbjahresbericht am 22. Oktober 2021 veröffentlicht. Kontakt

Für weitere Auskünfte wenden Sie sich bitte an Dr. Andreas Wicki, +41 41 710 75 77, andreas.wicki@hbmhealthcare.com.

