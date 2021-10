Der DXY driftet nach unten und nähert sich wieder dem Bereich von 94,00 - Die 10J US-Staatsanleihen handeln weiterhin im Bereich unter 1,50% - US ISM Manufacturing, U-Mich überraschte nach oben - Der Greenback bleibt in der Defensive, obwohl er sich bisher gut über der 94,00-Marke halten konnte, wenn man den US Dollar Index (DXY) betrachtet. Der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...