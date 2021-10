DJ Aktien Schweiz gehen leichter aus der Woche - Sulzer knicken ein

ZÜRICH (Dow Jones)--Die Schweizer Börse hat sich nach teils kräftigen Tagesbewegungen in beide Richtungen unter der Woche leichter in das Wochenende verabschiedet. Auf der Stimmung lastete weiter die Sorge vor einer strafferen Geldpolitik angesichts der weltweit hohen Inflationsraten, die aktuell weiter Nahrung erhalten von steigenden Energiepreisen und Problemen in den Lieferketten.

Der SMI verlor 0,6 Prozent auf 11.575 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 17 Kursverlierer und 3 -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 35,88 (Donnerstag: 36,49) Millionen Aktien.

Während in den USA erneut nachgebende Marktzinsen insgesamt für keine Erleichterung an den Börsen sorgten, lasteten sie aber auf den Kursen der Bankaktien. UBS verloren 1,6 und Credit Suisse 1,1 Prozent. Noch hinter den Bankaktien rangierten mit Abschlägen bis 2,5 Prozent Logitech, ABB, Partners Group und Alcon Papiere aus verschiedensten Branchen, ohne dass es jeweils kursbelastende Nachrichten gab.

Tagesgewinner waren Richemont, die ebenfalls nachrichtenlos um 1,7 Prozent zulegten. Sie befanden sich damit in guter Gesellschaft anderer europäischer Luxusaktien wie LVMH und Kering, die ebenfalls deutlich zulegten.

In der zweiten Reihe standen Sulzer stark unter Druck mit einem Minus von 7 Prozent. Am Vortag hatte die Aktie bereits schwach im Markt gelegen vor dem Hintergrund eines mauen ersten Handelstags der abgespaltenen Tochter Medmix. Nach Verlusten im frühen Handel gingen Medmix unverändert mit 44 Franken aus dem Freitag, 1 Franken unter dem Ausgabekurs vom Vortag.

October 01, 2021

