Sie macht den Weg tatsächlich frei. Julia Klöckner tritt als Landesvorsitzende der CDU in Rheinland-Pfalz ab. Nach dem zehnjährigen Ego-Trip der Strahlefrau ist jetzt vom Teamgedanken die Rede. Das ist das eine Schlüsselwort. Das andere, das in solchen Situationen stets strapaziert wird, ist die Einbindung der Parteibasis. Die müsse jetzt endlich ein Wort mitreden - nachdem sie sich bei der Wahl des Bundesvorsitzenden und der Bestimmung des Kanzlerkandidaten gleich zweimal düpiert sah. Und wie vertragen sich die Signale des Aufbruchs damit, dass ausgerechnet Christian Baldauf seinen Hut in den Ring wirft? Gar nicht. Wo liegt denn der Neuanfang, wenn ausgerechnet der Mann die Parteiführung übernehmen will, der schon vor 15 Jahren das erste Mal Oppositionsführer im Landtag wurde? Was ist das für ein Teamgedanke, wenn Landesvorsitz und Fraktionsführung wieder in eine Hand gelegt werden sollen? Wo sind die Erfolgsaussichten, wenn wieder der Trümmermann der Partei ran muss? Baldauf war zwar immer zur Stelle, wenn es schwierig wurde. Er hat sein Engagement nur nie zu einem Erfolg führen können. Mag ja sein, dass im Moment kein Anderer zur Verfügung steht. Oder nur neue kleine Ego-Shooter, wie der Hunsrück-Landrat Marlon Bröhr, die das mit dem Team nicht hinbekommen würden. Mag ja sein, dass jetzt keiner die Landespartei führen kann, der wieder zu weit weg in Berlin ist, wie der Bundestagsabgeordnete Jan Metzler oder sein Pfälzer Pendant Johannes Steiniger. Mag auch sein, dass die starken Frauen in der CDU wie die mutige Ellen Demuth oder die junge Wormserin Stefanie Lohr noch nicht mehrheitsfähig sind - was auf ein Kernproblem des Sanierungsfalls CDU verweist. Wenn wirklich kein Weg daran vorbeiführen sollte, dass Baldauf nochmal ins Geschirr geht, dann muss er klar machen, dass das nur auf Zeit sein wird. Dann muss die Parteispitze offen sagen, dass die Vorbereitung eines Generationenwechsels mehr Zeit braucht als bis zum November. Dann müssen Klöckner und Baldauf endlich die schonungslose Schwächen-Analyse vorlegen, die sie nach der 27-Prozent-Katastrophe bei der Landtagswahl im März versprochen haben. Und - ganz wichtig: Die Parteibasis sollte wenigstens daran mitwirken können, wie der Weg zu einer Erneuerung der CDU in Rheinland-Pfalz auf allen Ebenen und auf allen Politikfeldern beschritten werden kann. Andernfalls werden Malu Dreyer und ihre SPD die Mainzer Staatskanzlei in Erbpacht nehmen können.



