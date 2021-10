Der Fondsmanager Ron Baron hat so gute Renditen wie kaum ein anderer. Sein in den USA verfügbarer Fonds Baron Partners Fund hat nach den neuesten Daten seit seiner Auflage Ende Januar 1992 eine annualisierte Rendite von 16,27 % erreicht. Eine Traumrendite. Und wie Baron kürzlich in einem Bloomberg-Interview erläuterte, schaut er beim Investieren ausschließlich auf die Qualität der Unternehmen und blendet die Gesamtwirtschaft und Politik komplett aus. Im Interview sind mir vier Grundsätze aufgefallen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...