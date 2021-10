Aus dem Equity Weekly der Erste Group: "Der ATX gibt auf Wochensicht leicht nach, am Chartbild ändert dies aber nicht all zu viel. Intraday konnte die 3.700-Punkte-Marke zu Beginn der Woche geknackt werden, mit 3.704 Indexpunkten wurde nicht nur ein neuer Jahreshöchststand, sondern auch der höchste Wert der letzten 10 Jahre markiert. Dieser konnte allerdings nicht lange gehalten werden, ab Mitte der Woche verliert der österreichische Leitindex mehr als 50 Punkte und nähert sich damit seiner 50-Tage-Linie, die als Unterstützung dienen sollte. Die meisten kurzfristigen technischen Indikatoren generieren kaum nennenswerte Signale, lediglich der DMI zeigt an, dass sich die Trendstärke weiter verringert hat. Mittel- bis langfristig bleibt das positive Bild bestehen, für die nächste Woche ...

