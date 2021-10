Die Analysten der Erste Group haben in ihrer Wochenpublikation "Equity Weekly" wieder die Unternehmens-News heimischer Börsenotierten kommentiert bzw. neue Research-Reports veröffentlicht. Hier einige Fazits: In einem Reserch Report meinen die Analysten zu Bawag: "Der Peer-Group-Vergleich stützt unsere neutrale Einstufung, da die Bawag-Aktie nach der Outperformance 2020 mit Aufschlägen zum Wettbewerb notiert. Wie bereits in unserem letzten Beitrag dargelegt, wirft das Timing des teilweisen Ausstiegs von GoldenTree kurz nach der Bekanntgabe des neuen 4-Jahres-Plans allerdings Fragen auf. Ein kompletter Ausstieg ist nicht auszuschließen." Zu Lenzing heißt es: "Die Kursentwicklung der Lenzing-Aktie hat in den letzten Monaten durch die Hygiene Austria-Affaire und ...

