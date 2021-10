Für die Roku-Aktie (WKN: A2DW4X) ist die regionale Expansion noch nicht abgeschlossen. In diesen Tagen erkennen wir schließlich, dass der Streaming-Akteur den deutschen Markt langsam, aber sicher erobern möchte. Wenn auch zunächst mit der Hardware, aber immerhin. Allerdings steckt hinter der Investitionsthese der Roku-Aktie vor allem eines: die digitale Plattform. Der Markt in Brasilien könnte jetzt in Zukunft ein relevanter Wachstumsmarkt sein. Zumindest zeigt eine Unternehmensnachricht, dass eine ...

