Köln (ots) -Die WDR-Produktion Die Carolin Kebekus Show ist als 'Beste Satire' mit dem Deutschen Comedypreis ausgezeichnet worden. Der Preis wurde am Abend in Köln verliehen. Veranstalter ist das Cologne Comedy Festival. WDR-Unterhaltungschefin Karin Kuhn: 'Wir sind sehr stolz und glücklich, dass wir den Comedypreis bekommen haben. Das ist schon der zweite Preis für die Carolin Kebekus Show in diesem Jahr. Das ist die verdiente Würdigung einer großartigen Künstlerin und eines famosen Teams!'Erst zwei Tage zuvor hatte der WDR angekündigt, die erfolgreiche Zusammenarbeit mit Carolin Kebekus fortzusetzen und in den nächsten beiden Jahren doppelt so viele Ausgaben ihrer Show im Ersten zu produzieren, wie bisher. Produziert wird 'Die Carolin Kebekus Show' von der bildundtonfabrik (btf GmbH) in Zusammenarbeit mit der Unterhaltungsflotte TV GmbH im Auftrag des WDR (Redaktion: Leona Frommelt).In diesem Jahr hatte Die Carolin Kebekus Show bereits den Grimmepreis in der Kategorie Unterhaltung bekommen.Fotos finden Sie unter ARD-Foto.dePressekontakt:Ihre Fragen richten Sie bitte an:WDR KommunikationTelefon 0221 220 7100kommunikation@wdr.deBesuchen Sie auch die WDR-Presselounge: presse.wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/5035862