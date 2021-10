Apple geht die Bugs und Probleme von iOS 15 und iPadOS 15 an: Mit dem Update auf iOS 15.0.1 macht der Hersteller unter anderem das iPhone 13 wieder per Apple Watch entsperrbar. Auch wenn iOS 15 nicht so viele Fehler enthält wie iOS 13 vor zwei Jahren, haben sich darin noch allerhand kleinere und größere Bugs versteckt. Diese sind jedoch erst nach dem offiziellen Release am 20. September entdeckt worden. Wir gingen bislang davon aus, dass Apple sie mit dem Bugfix- und Feature-Update auf iOS 15.1 angeht, das gerade in der Betaphase ist. Einige Bugs erforderten es aber ...

Den vollständigen Artikel lesen ...