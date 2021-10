An der Raststätte Würenlos hat der Schnellladenetz-Betreiber GOFAST seinen größten Ladepark in der Schweiz mit neuen HPC-Ladestationen ausgestattet. Die Säulen von EVTEC mit Schnellladekabeln von BRUGG eConnect bieten zwei Schweizer Innovationen, welche als Weltneuheit für maximale Sicherheit beim superschnellen Laden sorgen. Wir haben uns den Ladepark im Rahmen der Einweihung am 15. September genauer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...